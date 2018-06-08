Выпуск новостей за 16:00: Заявление Amnesty International. Дело Януковича
В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 16:00 – освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова требует правозащитная организация Amnesty International. Госохранники Януковича рассказали свою версию событий 4-летней давности.
Также в выпуске:
В Верховной Раде возникла ссора из-за слов одиозного экс-регионала.
Официальная делегация дипломатов из Австралии отказалась ехать в Российскую Федерацию на Чемпионата мира по футболу.
Канада требует освободить пленника Кремля Олега Сенцова.
Источник: 24 Канал
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