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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 16:00: Заява Amnesty International. Справа Януковича

Випуск новин 33 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 червня станом на 16:00 – звільнити українського політв'язня Олега Сенцова вимагає правозахисна організація Amnesty International. Держохоронці Януковича розповіли свою версію подій 4-річної давнини.

Також у випуску:

У Верховній Раді виникла сварка через слова одіозного екс-регіонала.

Офіційна делегація дипломатів з Австралії відмовилась їхати до Російської Федерації на Чемпіонату світу з футболу.

Канада вимагає звільнити бранця Кремля Олега Сенцова.

Теги: Олег Сенцов Випуск новин Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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