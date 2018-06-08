Випуск новин за 16:00: Заява Amnesty International. Справа Януковича
У випуску новин за 8 червня станом на 16:00 – звільнити українського політв'язня Олега Сенцова вимагає правозахисна організація Amnesty International. Держохоронці Януковича розповіли свою версію подій 4-річної давнини.
Також у випуску:
У Верховній Раді виникла сварка через слова одіозного екс-регіонала.
Офіційна делегація дипломатів з Австралії відмовилась їхати до Російської Федерації на Чемпіонату світу з футболу.
Канада вимагає звільнити бранця Кремля Олега Сенцова.
Джерело: 24 Канал
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