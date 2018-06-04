Выпуск новостей за 16:00: Заявление Гройсмана. Приговор Сущенко
В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 16:00 – премьер Владимир Гройсман перед началом Согласительного совета в парламенте заявил, что уйдет в отставку, если не создадут Антикоррупционный суд. Роману Сущенко вынесли приговор. Ему присудили 12 лет тюрьмы строгого режима.
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Источник: 24 Канал
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