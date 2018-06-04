Выпуск новостей за 16:00: Заявление Гройсмана. Приговор Сущенко

В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 16:00 – премьер Владимир Гройсман перед началом Согласительного совета в парламенте заявил, что уйдет в отставку, если не создадут Антикоррупционный суд. Роману Сущенко вынесли приговор. Ему присудили 12 лет тюрьмы строгого режима.

Также в выпуске: В селе Гореничи под Киевом обстреляли авто киевского криминального авторитета Александра Лищенко. В Одессе люди с самого утра блокируют одну из крупнейших дорог города – Тираспольськое шоссе. В Москве задержали гражданина Украины.