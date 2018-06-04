Випуск новин за 16:00: Заява Гройсмана. Вирок Сущенку

У випуску новин за 4 червня станом на 16:00 – прем'єр Володимир Гройсман перед початком Погоджувальної ради в парламенті заявив, що піде у відставку, якщо не створять Антикорупційний суд. Романові Сущенку винесли вирок. Йому присудили 12 років ув'язнення суворого режиму.

Також у випуску: У селі Гореничі під Києвом обстріляли авто київського кримінального авторитета Олександра Ліщенка. В Одесі люди з самого ранку блокують одну з найбільших доріг міста – Тираспільське шосе. У Москві затримали громадянина України.