Випуск новин за 16:00: Заява Гройсмана. Вирок Сущенку
У випуску новин за 4 червня станом на 16:00 – прем'єр Володимир Гройсман перед початком Погоджувальної ради в парламенті заявив, що піде у відставку, якщо не створять Антикорупційний суд. Романові Сущенку винесли вирок. Йому присудили 12 років ув'язнення суворого режиму.
Також у випуску:
У селі Гореничі під Києвом обстріляли авто київського кримінального авторитета Олександра Ліщенка.
В Одесі люди з самого ранку блокують одну з найбільших доріг міста – Тираспільське шосе.
У Москві затримали громадянина України.
Джерело: 24 Канал
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