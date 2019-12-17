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      Выпуск новостей за 16:00: Заявление Зеленского о газовом сотрудничестве с Азербайджаном.

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 16:00 – Украина и Азербайджан могут сотрудничать в газовой сфере. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Азербайджан, где он встретился с главой страны Ильхамом Алиевым. Адвоката Юлии Кузьменко таки допустили к материалам уголовного дела.

      Также в выпуске:

      19 декабря в Брюсселе состоятся газовые переговоры в трехстороннем формате: Украина – ЕС – Россия.

      Столкновения под Радой: протестующие разбили окна и разобрали мостовую, есть задержанные.

      Тысячи людей вышли на площадь Революции в Париже с протестом против пенсионной реформы.

      Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
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      Теги: Убийство Павла Шеремета Газ Новости Азербайджана Выпуск новостей
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