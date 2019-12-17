Выпуск новостей за 16:00: Заявление Зеленского о газовом сотрудничестве с Азербайджаном.
В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 16:00 – Украина и Азербайджан могут сотрудничать в газовой сфере. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Азербайджан, где он встретился с главой страны Ильхамом Алиевым. Адвоката Юлии Кузьменко таки допустили к материалам уголовного дела.
Также в выпуске:
19 декабря в Брюсселе состоятся газовые переговоры в трехстороннем формате: Украина – ЕС – Россия.
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