Выпуск новостей за 16:00: Заявление Зеленского о газовом сотрудничестве с Азербайджаном.

В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 16:00 – Украина и Азербайджан могут сотрудничать в газовой сфере. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Азербайджан, где он встретился с главой страны Ильхамом Алиевым. Адвоката Юлии Кузьменко таки допустили к материалам уголовного дела.

Также в выпуске: 19 декабря в Брюсселе состоятся газовые переговоры в трехстороннем формате: Украина – ЕС – Россия. Столкновения под Радой: протестующие разбили окна и разобрали мостовую, есть задержанные. Тысячи людей вышли на площадь Революции в Париже с протестом против пенсионной реформы.