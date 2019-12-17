Випуск новин за 16:00: Заява Зеленського про газову співпрацю з Азербайджаном. Справа Шеремета

У випуску новин за 17 грудня станом на 16:00 – Україна та Азербайджан можуть співпрацювати у газовій сфері. Про це повідомив Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Азербайджану, де він зустрівся з очільником країни Ільхамом Алієвим. Адвоката Юлії Кузьменко таки допустили до матеріалів кримінальної справи.

Також у випуску: 19 грудня у Брюсселі відбудуться газові переговори в тристоронньому форматі: Україна – ЄС – Росія. Сутички під Радою: протестувальники розбили вікна і розібрали бруківку, є затримані. Тисячі людей вийшли на площу Революції у Парижі з протестом проти пенсійної реформи.