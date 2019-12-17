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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 16:00: Заява Зеленського про газову співпрацю з Азербайджаном. Справа Шеремета

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 грудня станом на 16:00 – Україна та Азербайджан можуть співпрацювати у газовій сфері. Про це повідомив Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Азербайджану, де він зустрівся з очільником країни Ільхамом Алієвим. Адвоката Юлії Кузьменко таки допустили до матеріалів кримінальної справи.

      Також у випуску:

      19 грудня у Брюсселі відбудуться газові переговори в тристоронньому форматі: Україна – ЄС – Росія.

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      Теги: Випуск новин Новини Азербайджану Газ Вбивство Павла Шеремета
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