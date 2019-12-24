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      Выпуск новостей за 16:00: Закон о совершенствовании ГБР. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 16:00 – президент Владимир Зеленский подписал поправки, гарантирующие создание в Держбюро расследований отдельного департамента по делам Майдана. 7 обстрелов наших позиций зафиксировали в штабе операции объединенных сил за прошедшие сутки. На удивление, боевики ни разу не использовали запрещенное договоренностями оружие.

      Также в выпуске:

      Бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле Майдана, оставят под стражей до 14 января. Передача бывших силовикив в рамках обмена пленными не произойдет.

      Во время входа в Одессу американского ракетного эсминца "Росс", российские самолеты имитировали ракетный удар по судну.

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      Теги: Война на Донбассе Государственное бюро расследований Выпуск новостей
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