Выпуск новостей за 16:00: Закон о совершенствовании ГБР. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 16:00 – президент Владимир Зеленский подписал поправки, гарантирующие создание в Держбюро расследований отдельного департамента по делам Майдана. 7 обстрелов наших позиций зафиксировали в штабе операции объединенных сил за прошедшие сутки. На удивление, боевики ни разу не использовали запрещенное договоренностями оружие.

Также в выпуске: Бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле Майдана, оставят под стражей до 14 января. Передача бывших силовикив в рамках обмена пленными не произойдет. Во время входа в Одессу американского ракетного эсминца "Росс", российские самолеты имитировали ракетный удар по судну.