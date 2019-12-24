Випуск новин за 16:00: Закон про вдосконалення ДБР. Ситуація на фронті

У випуску новин за 24 грудня станом на 16:00 – президент Володимир Зеленський підписав поправки, що гарантують створення в Держбюро розслідувань окремого департаменту зі справ Майдану. 7 обстрілів наших позицій зафіксували у штабі Операції об'єднаних сил минулої доби. На диво, бойовики жодного разу не використали заборонену домовленостями зброю.

Також у випуску: Колишніх беркутівців, звинувачених у розстрілі Майдану, залишать під вартою до 14 січня. Передача екссиловиків у межах обміну полонених не відбудеться. Під час заходу до Одеси американського ракетного есмінеця "Росс", російські літаки імітували ракетний удар по судну.