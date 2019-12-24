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      Випуск новин за 16:00: Закон про вдосконалення ДБР. Ситуація на фронті

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 грудня станом на 16:00 – президент Володимир Зеленський підписав поправки, що гарантують створення в Держбюро розслідувань окремого департаменту зі справ Майдану. 7 обстрілів наших позицій зафіксували у штабі Операції об'єднаних сил минулої доби. На диво, бойовики жодного разу не використали заборонену домовленостями зброю.

      Також у випуску:

      Колишніх беркутівців, звинувачених у розстрілі Майдану, залишать під вартою до 14 січня. Передача екссиловиків у межах обміну полонених не відбудеться.

      Під час заходу до Одеси американського ракетного есмінеця "Росс", російські літаки імітували ракетний удар по судну.

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      Теги: Випуск новин Державне бюро розслідувань Війна на Донбасі
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