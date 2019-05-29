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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 16:00: Закон об импичменте. Рекомендации нардепам

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 16:00 – Владимир Зеленский подал в парламент законопроект об импичменте. Также он подчеркнул, что требует от Рады принять и законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал нардепам взяться за вопрос увольнения правительства и принятия изменений в Избирательный кодекс.

      Также в выпуске:

      Михеил Саакашвили 29 мая должен вернуться в Киев рейсом из Варшавы.

      На Львовщине в результате обвала шахты погибли двое горняков.

      Боевики активизировались на Луганщине, один украинский военный получил ранение.

      Во Львове открыли первую мини-станцию сортировки мусора.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Владимир Зеленский Импичмент Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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