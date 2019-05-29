Выпуск новостей за 16:00: Закон об импичменте. Рекомендации нардепам

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 16:00 – Владимир Зеленский подал в парламент законопроект об импичменте. Также он подчеркнул, что требует от Рады принять и законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал нардепам взяться за вопрос увольнения правительства и принятия изменений в Избирательный кодекс.

Также в выпуске: Михеил Саакашвили 29 мая должен вернуться в Киев рейсом из Варшавы. На Львовщине в результате обвала шахты погибли двое горняков. Боевики активизировались на Луганщине, один украинский военный получил ранение. Во Львове открыли первую мини-станцию сортировки мусора.

Источник: 24 канал