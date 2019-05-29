Випуск новин за 16:00: Закон про імпічмент. Рекомендації нардепам
У випуску новин за 29 травня станом на 16:00 – Володимир Зеленський подав до парламенту законопроект про імпічмент. Також він наголосив, що вимагає від Ради прийняти й законопроект про зняття депутатської недоторканості. Комітет із правової політики і правосуддя рекомендував нардепам взятися за питання звільнення уряду та ухвалення змін до Виборчого кодексу.
Також у випуску:
Міхеїл Саакашвілі 29 травня має повернутися до Києва рейсом із Варшави.
На Львівщині внаслідок обвалу шахти загинули двоє гірників.
Бойовики активізувалися на Луганщині, один український військовий отримав поранення.
У Львові відкрили першу міні-станцію сортування сміття.
Джерело: 24 канал
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