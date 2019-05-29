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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 16:00: Закон про імпічмент. Рекомендації нардепам

      Випуск новин 70 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 травня станом на 16:00 – Володимир Зеленський подав до парламенту законопроект про імпічмент. Також він наголосив, що вимагає від Ради прийняти й законопроект про зняття депутатської недоторканості. Комітет із правової політики і правосуддя рекомендував нардепам взятися за питання звільнення уряду та ухвалення змін до Виборчого кодексу.

      Також у випуску: 

      Міхеїл Саакашвілі 29 травня має повернутися до Києва рейсом із Варшави.

      На Львівщині внаслідок обвалу шахти загинули двоє гірників.

      Бойовики активізувалися на Луганщині, один український військовий отримав поранення.

      У Львові відкрили першу міні-станцію сортування сміття.

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      Теги: Верховна Рада Новини України Володимир Зеленський Випуск новин Імпічмент
      Джерело: 24 канал
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