Випуск новин за 16:00: Закон про імпічмент. Рекомендації нардепам

У випуску новин за 29 травня станом на 16:00 – Володимир Зеленський подав до парламенту законопроект про імпічмент. Також він наголосив, що вимагає від Ради прийняти й законопроект про зняття депутатської недоторканості. Комітет із правової політики і правосуддя рекомендував нардепам взятися за питання звільнення уряду та ухвалення змін до Виборчого кодексу.

Також у випуску: Міхеїл Саакашвілі 29 травня має повернутися до Києва рейсом із Варшави. На Львівщині внаслідок обвалу шахти загинули двоє гірників. Бойовики активізувалися на Луганщині, один український військовий отримав поранення. У Львові відкрили першу міні-станцію сортування сміття.

Джерело: 24 канал