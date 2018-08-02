Выпуск новостей за 16:00: Завершение дела Савченко и Рубана. Стэнфордские студенты

В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 16:00 – Генпрокуратура совместно с СБУ завершили расследование дела депутата Надежды Савченко и Владимира Рубана. Правоохранители собрали все улики. Кроме того, показали оружие, которое обвиняемые хотели использовать для теракта. Часто украинцы становятся студентами самых престижных иностранных вузов, в частности Стэнфордского.

Также в выпуске: В Одессе неизвестные совершили наезд грузовиком на автомобиль активистов. Активисты предполагают, что к нападению на Екатерину Гандзюк могут быть причастны сотрудники местной полиции. В Бердянске похоронили убитого ветерана АТО Виталия Олешко на позывной "Сармат".