Выпуск новостей за 16:00: Завершение дела Савченко и Рубана. Стэнфордские студенты
В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 16:00 – Генпрокуратура совместно с СБУ завершили расследование дела депутата Надежды Савченко и Владимира Рубана. Правоохранители собрали все улики. Кроме того, показали оружие, которое обвиняемые хотели использовать для теракта. Часто украинцы становятся студентами самых престижных иностранных вузов, в частности Стэнфордского.
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Источник: 24 канал
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