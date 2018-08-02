Випуск новин за 16:00: Завершення справи Савченко та Рубана. Стенфордські студенти

У випуску новин за 2 серпня станом на 16:00 – Генпрокуратура спільно з СБУ завершили розслідування справи депутата Надії Савченко та Володимира Рубана. Правоохоронці зібрали усі докази. Окрім того, показали зброю, яку звинувачені хотіли використати для теракту. Часто українці стають студентами найпрестижніших іноземних вишів, зокрема Стенфордського.

Також у випуску: В Одесі невідомі здійснили наїзд вантажівкою на автомобіль активістів. Активісти припускають, що до нападу на Катерину Гандзюк можуть бути причетні працівники місцевої поліції. У Бердянську поховали убитого ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат".