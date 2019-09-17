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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 16:00: Зеленский о поджоге дома Гонтаревой. Пресс-конференция Карпюка

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 16:00 – поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой осудили украинские политики. В частности и Президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня политзаключенный Николай Карпюк рассказал о жизни до, во время и после плена. Первая пресс-конференция после возвращения домой началась в 14:30.

      Также в выпуске:

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      Теги: Поджог дома Гонтаревой Валерия Гонтарева Владимир Зеленский Украинцы в плену РФ Выпуск новостей Обмен пленными
      Источник: 24 канал
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