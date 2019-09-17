Випуск новин за 16:00: Зеленський про підпал будинку Гонтаревої. Пресконференція Карпюка

У випуску новин за 17 вересня станом на 16:00 – підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої засудили українські політики. Зокрема і Президент України Володимир Зеленський. Сьогодні політв'язень Микола Карпюк розповів про життя до, під час і після полону. Перша пресконференція після повернення додому розпочалася о 14:30.

Також у випуску:

Українська делегація залишила засідання ОБСЄ на знак протесту проти заяв росіян, що Крим – це Росія.

Прийшов на зустріч з другом до центру Москви та загримів на 3,5 роки у колонію. У Росії актори почали флешмоб на підтримку свого колеги Павла Устінова.

У Миколаївський зоопарк із Чехії перевезли двох жирафів – трирічного та п'ятирічного.