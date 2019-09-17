Випуск новин за 16:00: Зеленський про підпал будинку Гонтаревої. Пресконференція Карпюка
У випуску новин за 17 вересня станом на 16:00 – підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої засудили українські політики. Зокрема і Президент України Володимир Зеленський. Сьогодні політв'язень Микола Карпюк розповів про життя до, під час і після полону. Перша пресконференція після повернення додому розпочалася о 14:30.
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Джерело: 24 канал
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