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      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 16:00: Зеленський про підпал будинку Гонтаревої. Пресконференція Карпюка

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 вересня станом на 16:00 – підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої засудили українські політики. Зокрема і Президент України Володимир Зеленський. Сьогодні політв'язень Микола Карпюк розповів про життя до, під час і після полону. Перша пресконференція після повернення додому розпочалася о 14:30.

      Також у випуску:

      Українська делегація залишила засідання ОБСЄ на знак протесту проти заяв росіян, що Крим – це Росія.

      Прийшов на зустріч з другом до центру Москви та загримів на 3,5 роки у колонію. У Росії актори почали флешмоб на підтримку свого колеги Павла Устінова.

      У Миколаївський зоопарк із Чехії перевезли двох жирафів – трирічного та п'ятирічного.

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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Валерія Гонтарева Підпал будинку Гонтаревої Українці в полоні РФ Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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