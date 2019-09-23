Выпуск новостей за 16:00: Зеленский отправляется в США. "Чернобыль" получил "Эмми-2019"

В выпуске новостей за 23 сентября по состоянию на 16:00 – Владимир Зеленский отправляется в свою первую поездку в США. Он примет участие в ежегодной генеральной ассамблеи ООН. "Чернобыль" признали лучшим мини-сериалом. Награду вручили автору "Чернобыля" Крейгу Мейзи – за лучший сценарий, а Иоганну Ренко – за лучшую режиссуру

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