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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 16:00: Зеленський вирушає до США. "Чорнобиль" отримав "Еммі-2019"

      33 Читать новость на русском
      Випуск новин з Лесею Вакулюк
      Випуск новин з Лесею Вакулюк / 24 канал

      У випуску новин за 23 вересня станом на 16:00 – Володимир Зеленський вирушає у свою першу поїздку до Сполучених Штатів. Він візьме участь у щорічній генеральній асамблеї ООН. "Чорнобиль" визнали найкращим мінісеріалом. Відзнаку вручили авторові "Чорнобиля" Крейгу Мейзі – за найкращий сценарій, а Йоганові Ренку – за найкращу режисуру

      Також у випуску:

      На Чернігівщині у ДТП загинуло четверо підлітків. Один з них хотів покатати однолітків, але не впорався з керуванням та врізався у дерево.

      ДБР відкрило справу проти ексочільника Верховної Ради, нардепа від "Європейської солідарності" Андрія Парубія. Його підозрюють в організації масових заворушень у травні 2014 року в Одесі.

      До Умані вже почали з'їжджатися хасиди, аби відсвяткувати юдейський новий рік Рош-ха-Шана.

      Закон про імпічмент офіційно набув чинності. Його підписав президент Володимир Зеленський.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Випуск новин Чорнобиль Нагороди
      Джерело: 24 канал
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