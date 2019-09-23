Випуск новин за 16:00: Зеленський вирушає до США. "Чорнобиль" отримав "Еммі-2019"

У випуску новин за 23 вересня станом на 16:00 – Володимир Зеленський вирушає у свою першу поїздку до Сполучених Штатів. Він візьме участь у щорічній генеральній асамблеї ООН. "Чорнобиль" визнали найкращим мінісеріалом. Відзнаку вручили авторові "Чорнобиля" Крейгу Мейзі – за найкращий сценарій, а Йоганові Ренку – за найкращу режисуру

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До Умані вже почали з'їжджатися хасиди, аби відсвяткувати юдейський новий рік Рош-ха-Шана.

Закон про імпічмент офіційно набув чинності. Його підписав президент Володимир Зеленський.