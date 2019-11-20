Выпуск новостей за 16:00: Зеркаль хочет уйти из МИДа. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 16:00 – заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль покинет стены МИД уже вскоре. Боевики не прекращают обстреливать наши позиции из запрещенного оружия. Применяли они и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также в выпуске: Сегодня вступил в силу закон, который обязывает перевозить детей в автокреслах. За несоблюдение требования – штраф 510 гривен. Вокруг директора ГБР Романа Трубы разгорелся скандал с записями по топ-чиновников Украины. Переправу через Северский Донец, которую взорвали еще четыре года назад, восстановили. Сегодня отстроенный пешеходный мост торжественно открыли.