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      Выпуск новостей за 16:00: Зеркаль хочет уйти из МИДа. Обстрелы на фронте

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      В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 16:00 – заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль покинет стены МИД уже вскоре. Боевики не прекращают обстреливать наши позиции из запрещенного оружия. Применяли они и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

      Также в выпуске:

      Сегодня вступил в силу закон, который обязывает перевозить детей в автокреслах. За несоблюдение требования – штраф 510 гривен.

      Вокруг директора ГБР Романа Трубы разгорелся скандал с записями по топ-чиновников Украины.

      Переправу через Северский Донец, которую взорвали еще четыре года назад, восстановили. Сегодня отстроенный пешеходный мост торжественно открыли.

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      Теги: Война на Донбассе Елена Зеркаль
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