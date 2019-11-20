Выпуск новостей за 16:00: Зеркаль хочет уйти из МИДа. Обстрелы на фронте
В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 16:00 – заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль покинет стены МИД уже вскоре. Боевики не прекращают обстреливать наши позиции из запрещенного оружия. Применяли они и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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