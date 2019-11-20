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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Випуск новин за 16:00: Зеркаль хоче піти з МЗС. Обстріли на фронті

      Випуск новин 53 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 листопада станом на 16:00 – заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль залишить стіни МЗС вже незабаром. Бойовики не припиняють обстрілювати наші позиції з забороненої зброї. Застосовували вони і великокаліберні кулемети, і стрілецьку зброю.

      Також у випуску:

      Сьогодні набув чинності закон, який зобов'язує перевозити дітей у автокріслах. За недотримання вимоги – штраф 510 гривень.

      Навколо директора ДБР Романа Труби розгорівся скандал із записами щодо топ чиновників України.

      Переправу через Сіверський Донець, яку підірвали ще чотири роки тому, відновили. Сьогодні відбудований пішохідний міст урочисто відкрили.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Олена Зеркаль
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