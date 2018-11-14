Выпуск новостей за 16:00:Французские туристы застряли в Иркутске. Дела участников Небесной Сотни

В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 16:00 – 282 пассажира авиарейса "Париж – Шанхай" были вынуждены три дня находиться в Иркутске. Их самолет совершил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов. По данным следователей, во время событий Революции достоинства 2014 года убили 104 украинца, еще более 2500 – ранили. Виновные в расстрелах на Майдане до сих пор не наказаны.

Также в выпуске: В Киеве произошло более 300 аварий и ДТП, из-за большого снегопада. В знак протеста, из-за отсутствия отопления черкащане жгли шины под зданием Черкассыгаз. Боевики стягивают технику в сторону оккупированной Горловки.