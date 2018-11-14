Випуск новин за 16:00: Французькі туристи застрягли в Іркутську. Справи учасників Небесної Сотні

У випуску новин за 14 листопада станом на 16:00 – 282 пасажири авіарейсу "Париж – Шанхай" були змушені три дні знаходитися в Іркутську. Їх літак здійснив екстрену посадку, через задимлення у кабіні пілотів. За даними слідчих, під час подій Революції гідності 2014 року вбили 104 українців, ще понад 2500 – поранили. Винні у розстрілах на Майдані досі не покарані.

Також у випуску: У Києві трапилося понад 300 аварій та ДТП, через великий снігопад. На знак протесту, через відсутність опалення черкащани палили шини під будівлею Черкасигаз. Бойовики стягують техніку у бік окупованої Горлівки.