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      Випуск новин за 16:00: Французькі туристи застрягли в Іркутську. Справи учасників Небесної Сотні

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 листопада станом на 16:00 – 282 пасажири авіарейсу "Париж – Шанхай" були змушені три дні знаходитися в Іркутську. Їх літак здійснив екстрену посадку, через задимлення у кабіні пілотів. За даними слідчих, під час подій Революції гідності 2014 року вбили 104 українців, ще понад 2500 – поранили. Винні у розстрілах на Майдані досі не покарані.

      Також у випуску:

      У Києві трапилося понад 300 аварій та ДТП, через великий снігопад.

      На знак протесту, через відсутність опалення черкащани палили шини під будівлею Черкасигаз.

      Бойовики стягують техніку у бік окупованої Горлівки.

       

      Теги: Випуск новин Небесна Сотня
      Джерело: 24 канал
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