Выпуск новостей за 16:00:изменения в Конституцию по ЕС и НАТО.Государственное бюро расследований
В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 16:00 – Рада в первом чтении поддержала внесение изменений в Конституцию об интеграции Украины в ЕС и НАТО, за это проголосовали 311 нардепов. 27 ноября начало свою работу Государственное бюро расследований, его работники приняли присягу и успели открыть уже два дела.
Также в выпуске:
Рада на месяц ввела военное положение в десяти областях Украины.
Военные в зоне военного положения еще не получили инструкций.
Суд Крыма арестовал двух украинских моряков, захваченных россиянами.
Источник: 24 канал
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