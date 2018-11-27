Выпуск новостей за 16:00:изменения в Конституцию по ЕС и НАТО.Государственное бюро расследований

В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 16:00 – Рада в первом чтении поддержала внесение изменений в Конституцию об интеграции Украины в ЕС и НАТО, за это проголосовали 311 нардепов. 27 ноября начало свою работу Государственное бюро расследований, его работники приняли присягу и успели открыть уже два дела.

Также в выпуске: Рада на месяц ввела военное положение в десяти областях Украины. Военные в зоне военного положения еще не получили инструкций. Суд Крыма арестовал двух украинских моряков, захваченных россиянами.