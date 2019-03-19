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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Выпуск новостей за 16:00:Отставка президента Казахстана Назарбаева. Увеличение бюллетеней от ЦИК

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 16:00 – после 29 лет у власти президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий во время своего обращения к народу по государственному телевидению. ЦИК увеличила количество бюллетеней для первого тура президентских выборов на 263 тысячи.

      Также в выпуске:

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      Теги: Нурсултан Назарбаев Новости Казахстана Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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