Выпуск новостей за 16:00:Отставка президента Казахстана Назарбаева. Увеличение бюллетеней от ЦИК

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 16:00 – после 29 лет у власти президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий во время своего обращения к народу по государственному телевидению. ЦИК увеличила количество бюллетеней для первого тура президентских выборов на 263 тысячи.

Также в выпуске: Украинская киноакадемия объявила номинантов третьей кинопремии "Золотая Юла". В Индии обвалилась галерея, под завалами оказались примерно сотня людей. За прошедшие сутки на фронте погиб один украинский военный, российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня.