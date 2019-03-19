Выпуск новостей за 16:00:Отставка президента Казахстана Назарбаева. Увеличение бюллетеней от ЦИК
В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 16:00 – после 29 лет у власти президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий во время своего обращения к народу по государственному телевидению. ЦИК увеличила количество бюллетеней для первого тура президентских выборов на 263 тысячи.
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Источник: 24 канал
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