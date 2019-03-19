Випуск новин за 16:00: Відставка президента Казахстану Назарбаєва. Збільшення бюлетенів від ЦВК

У випуску новин за 19 березня станом на 16:00 – після 29 років при владі президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень під час свого звернення до народу по державному телебаченню. ЦВК збільшила кількість бюлетенів для першого туру президентських виборів на 263 тисячі.

Також у випуску: Українська кіноакадемія оголосила номінантів третьої кінопремії "Золота Дзиґа". В Індії обвалилася галерея, під завалами опинилися приблизно сотня людей. Минулої доби на фронті загинув один український військовий, російські найманці тричі порушили режим припинення вогню.