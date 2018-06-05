Выпуск новостей за 16:00:Скандальное заявление Путина.Российская актриса стала на защиту Сенцова

В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 16:00 – президент России Владимир Путин в интервью австрийскому изданию заявил, что РФ ни при каких обстоятельствах не вернет Крым Украине. Известная российская актриса Лия Ахеджакова призвала всех требовать освобождения Олега Сенцова.

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На Черниговщине застрелился известный режиссер Леонид Кантер. Правоохранители нашли оружие и записку.

Врачи в российской колонии, где находится пленник Олег Сенцов, обещают заливать ему питательную смесь через нос, если через неделю он не прекратит голодовку.

Адвокат Марк Фейгин считает, что Романа Сущенко, которому вчера присудили 12 лет строгого режима, могут обменять на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.