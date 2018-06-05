Випуск новин за 16:00: Скандальна заява Путіна. Російська акторка стала на захист Сенцова

У випуску новин за 5 червня станом на 16:00 – президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю австрійському виданню заявив, що РФ за жодних обставин не поверне Крим Україні. Відома російська акторка Лія Ахеджакова закликала всіх вимагати звільнення Олега Сенцова.

Також у випуску:

У ЗМІ з'явився "розстрільний список" журналістів і блогерів.

На Чернігівщині застрелився відомий режисер Леонід Кантер. Правоохоронці знайшли зброю та записку.

Лікарі в російській колонії, де перебуває бранець Олег Сенцов, обіцяють заливати йому поживну суміш через ніс, якщо через тиждень він не припинить голодування.

Адвокат Марк Фейгін вважає, що Романа Сущенка, якому вчора присудили 12 років суворого режиму, можуть обміняти на головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.