Выпуск новостей за 16:00: Умер космонавт Алексей Леонов. Нобелевская премия мира

В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 16:00 – в России умер космонавт Алексей Леонов. Он был первым человеком, который вышел в открытый космос. Нынешнюю Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Также в выпуске: Президент Владимир Зеленский в режиме нон-стоп разговаривал с журналистами 14 часов подряд и побил мировой рекорд. Два украинско-американских бизнесмена Игорь Фурман и Лев Парнас заплатили миллион долларов, чтобы выйти на свободу. Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука.