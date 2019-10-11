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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      Выпуск новостей за 16:00: Умер космонавт Алексей Леонов. Нобелевская премия мира

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 16:00 – в России умер космонавт Алексей Леонов. Он был первым человеком, который вышел в открытый космос. Нынешнюю Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

      Также в выпуске:

      Президент Владимир Зеленский в режиме нон-стоп разговаривал с журналистами 14 часов подряд и побил мировой рекорд.

      Два украинско-американских бизнесмена Игорь Фурман и Лев Парнас заплатили миллион долларов, чтобы выйти на свободу.

      Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука.

       

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Нобелевская премия
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