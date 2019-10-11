Выпуск новостей за 16:00: Умер космонавт Алексей Леонов. Нобелевская премия мира
В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 16:00 – в России умер космонавт Алексей Леонов. Он был первым человеком, который вышел в открытый космос. Нынешнюю Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.
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