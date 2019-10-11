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      Випуск новин за 16:00: Помер космонавт Олексій Леонов. Нобелівська премія з миру

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 жовтня станом на 16:00 – у Росії помер космонавт Олексій Леонов. Він був першою людиною, яка вийшла у відкритий космос. Цьогорічну Нобелівську премію з миру отримав прем'єр-міністру Ефіопії Абій Ахмед Алі.

      Також у випуску:

      Президент Володимир Зеленський в режимі нон-стоп розмовляв із журналістами 14 годин поспіль та побив світовий рекорд.

      Два українсько-американські бізнесмени Ігор Фурман та Лев Парнас заплатили мільйон доларів, аби вийти на волю.

      Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього голову Конституційного суду Станіслава Шевчука. 

       

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Нобелівська премія
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