Випуск новин за 16:00: Помер космонавт Олексій Леонов. Нобелівська премія з миру

У випуску новин за 11 жовтня станом на 16:00 – у Росії помер космонавт Олексій Леонов. Він був першою людиною, яка вийшла у відкритий космос. Цьогорічну Нобелівську премію з миру отримав прем'єр-міністру Ефіопії Абій Ахмед Алі.

Також у випуску: Президент Володимир Зеленський в режимі нон-стоп розмовляв із журналістами 14 годин поспіль та побив світовий рекорд. Два українсько-американські бізнесмени Ігор Фурман та Лев Парнас заплатили мільйон доларів, аби вийти на волю. Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього голову Конституційного суду Станіслава Шевчука.