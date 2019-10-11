Випуск новин за 16:00: Помер космонавт Олексій Леонов. Нобелівська премія з миру
У випуску новин за 11 жовтня станом на 16:00 – у Росії помер космонавт Олексій Леонов. Він був першою людиною, яка вийшла у відкритий космос. Цьогорічну Нобелівську премію з миру отримав прем'єр-міністру Ефіопії Абій Ахмед Алі.
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