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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Выпуск новостей за 16: 00: Заминирование штаба Гриценко. Задержание демонстрантов в Беларуси

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 16:00 – в полицию поступило анонимное сообщение о взрывчатке в офисе Гриценко. Правоохранители эвакуировали команду кандидата в президенты, которая работала в штабе, и тщательно проверили здание. В Белоруссии задержали участников мирной акции "День воли".

      Также в выпуске:

      Бойцов УПА официально признали участниками боевых действий.

      На улицах Донецка развесили листовки с экс-силовиками, которые перешли на сторону оккупантов.

      Павел Гриб объявил голодовку.

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      Теги: Анатолий Гриценко Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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