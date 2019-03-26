Выпуск новостей за 16: 00: Заминирование штаба Гриценко. Задержание демонстрантов в Беларуси
В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 16:00 – в полицию поступило анонимное сообщение о взрывчатке в офисе Гриценко. Правоохранители эвакуировали команду кандидата в президенты, которая работала в штабе, и тщательно проверили здание. В Белоруссии задержали участников мирной акции "День воли".
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Источник: 24 канал
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