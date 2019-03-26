Выпуск новостей за 16: 00: Заминирование штаба Гриценко. Задержание демонстрантов в Беларуси

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 16:00 – в полицию поступило анонимное сообщение о взрывчатке в офисе Гриценко. Правоохранители эвакуировали команду кандидата в президенты, которая работала в штабе, и тщательно проверили здание. В Белоруссии задержали участников мирной акции "День воли".

Также в выпуске: Бойцов УПА официально признали участниками боевых действий. На улицах Донецка развесили листовки с экс-силовиками, которые перешли на сторону оккупантов. Павел Гриб объявил голодовку.

Источник: 24 канал