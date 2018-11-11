Выпуск новостей за 17:00: 100-летие независимости Польши. Форум "Ради мира"
В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 17:00 – в Варшаве по случаю Дня независимости запланировано более 10 маршей, в том числе националистических, которые могут закончиться столкновениями и провокациями. Мэрия Варшавы пыталась запретить марши, но проиграла дело в суде. Лидеры более 70 государств приехали в Париж, чтобы отметить завершение Первой мировой войны и обсудить основные проблемы
Также в выпуске:
В Париже кортеж Дональда Трампа атаковали полуобнаженные активистки "Фемен".
На оккупированных территориях террористы продуктами поощряют население идти на псевдовыборы.
Источник: 24 канал
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