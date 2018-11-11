Випуск новин за 17:00: 100-річчя незалежності Польщі. Форум "Заради миру"

У випуску новин за 11 листопада станом на 17:00 – у Варшаві з нагоди Дня незалежності заплановано понад 10 маршів, зокрема і націоналістичних, які можуть завершитись сутичками та провокаціями. Мерія Варшави намагалася заборонити марші, але програла справу у суді. Лідери понад 70 держав приїхали в Париж, аби відзначити завершення Першої світової війни та обговорити основні проблеми безпеки у світі.

Також у випуску: У Парижі кортеж Дональда Трампа атакували напівоголені активістки "Фемен". На окупованих територіях терористи продуктами заохочують населення йти на псевдовибори.