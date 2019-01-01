Выпуск новостей за 17:00: 110 лет со дня рождения Бандеры. Депутатские драки
В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 17:00 – сегодня исполняется 110 лет со дня рождения проводника украинских националистов Степана Бандеры. А пока артисты идут в политику, профессиональные политики упражняются в организации шоу, боксерских турниров и в телеэфирах, и в Парламенте. 24 канал сделал подборку самых громких драк нардепов за 2018 год.
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Владимир Зеленский идет в Президенты.
В Харькове мужчине фейерверком оторвало руку.
Враг несколько раз открывал огонь из минометов по позициям украинских военных вблизи населенного пункта Гнутово.
Источник: 24 канал
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