Выпуск новостей за 17:00: 110 лет со дня рождения Бандеры. Депутатские драки

В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 17:00 – сегодня исполняется 110 лет со дня рождения проводника украинских националистов Степана Бандеры. А пока артисты идут в политику, профессиональные политики упражняются в организации шоу, боксерских турниров и в телеэфирах, и в Парламенте. 24 канал сделал подборку самых громких драк нардепов за 2018 год.

Также в выпуске: Владимир Зеленский идет в Президенты. В Харькове мужчине фейерверком оторвало руку. Враг несколько раз открывал огонь из минометов по позициям украинских военных вблизи населенного пункта Гнутово.