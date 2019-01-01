Випуск новин за 17:00: 110 років з дня народження Бандери. Депутатські бійки
У випуску новин за 1 січня станом на 17:00 – сьогодні виповнюється 110 років з дня народження провідника українських націоналістів Степана Бандери. А доки артисти йдуть у політику, професійні політики вправляються в організації шоу, боксерських турнірів і в телеефірах, і у Парламенті. 24 канал зробив підбірку найгучніших бійок нардепів за 2018 рік.
Також у випуску:
Володимир Зеленський йде в Президенти.
У Харкові чоловікові фейєрверком відірвало руку.
Ворог кілька разів відкривав вогонь із мінометів по позиціях українських військових поблизу населеного пункту Гнутове.
Джерело: 24 канал
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