Випуск новин за 17:00: 110 років з дня народження Бандери. Депутатські бійки

У випуску новин за 1 січня станом на 17:00 – сьогодні виповнюється 110 років з дня народження провідника українських націоналістів Степана Бандери. А доки артисти йдуть у політику, професійні політики вправляються в організації шоу, боксерських турнірів і в телеефірах, і у Парламенті. 24 канал зробив підбірку найгучніших бійок нардепів за 2018 рік.

Також у випуску: Володимир Зеленський йде в Президенти. У Харкові чоловікові фейєрверком відірвало руку. Ворог кілька разів відкривав вогонь із мінометів по позиціях українських військових поблизу населеного пункту Гнутове.