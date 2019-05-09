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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 17:00: 9 мая в Украине. Военный парад в Москве

      Выпуск новостей 68 Читати новину українською

      В выпуск новостей за 9 мая по состоянию на 17:00 – Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй Мировой войне. По подсчетам историков, за шесть лет боевых действий погибло до более 80 миллионов человек. В Москве прошел традиционный ежегодный парад ко Дню Победы. В этом году впервые за весь период на нем не было иностранных делегаций.

      Также в выпуске:

      За 2018 год репчатый лук в Украине подорожала в пять раз – до 45 гривен за килограмм.

      В Киеве 9 мая прошла пророссийская акция "Бессмертный полк", на которую вышло примерно четыре тысячи участников.

      В Украине отмечают пятую годовщину боев за Мариуполь.

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      Теги: Новости Украины Новости России День Победы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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