Выпуск новостей за 17:00: 9 мая в Украине. Военный парад в Москве

В выпуск новостей за 9 мая по состоянию на 17:00 – Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй Мировой войне. По подсчетам историков, за шесть лет боевых действий погибло до более 80 миллионов человек. В Москве прошел традиционный ежегодный парад ко Дню Победы. В этом году впервые за весь период на нем не было иностранных делегаций.

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