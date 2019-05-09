Випуск новин за 17:00: 9 травня в Україні. Військовий парад у Москві

У випуск новин за 9 травня станом на 17:00 – Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. За підрахунками істориків, за шість років бойових дій загинуло до понад 80 мільйонів людей. У Москві пройшов традиційний щорічний парад до Дня перемоги. Цьогоріч вперше за весь період на ньому не було іноземних делегацій.

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