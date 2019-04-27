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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
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      Выпуск новостей за 17:00: Цена пасхальной корзины. Снос незаконной многоэтажки

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 17:00 – христиане восточного обряда готовятся встречать Пасху. Журналисты 24 канала посчитали на сколько подорожала пасхальная корзинка за год. Впервые в Украине снесли незаконную многоэтажку. Здание построили во Львове, но оно почти сразу дало трещину, поэтому, жить в нем нельзя.

      Также в выпуске:

      Путин хочет выдавать российские паспорта не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам.

      В Харькове 17-летний юноша погиб от удара тока на крыше поезда, его товарищ находится в больнице с сильными ожогами.

      Для верующих ПЦУ из Иерусалима доставят благодатный огонь.

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      Теги: Пасха Деньги Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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