Выпуск новостей за 17:00: Цена пасхальной корзины. Снос незаконной многоэтажки

В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 17:00 – христиане восточного обряда готовятся встречать Пасху. Журналисты 24 канала посчитали на сколько подорожала пасхальная корзинка за год. Впервые в Украине снесли незаконную многоэтажку. Здание построили во Львове, но оно почти сразу дало трещину, поэтому, жить в нем нельзя.

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Источник: 24 канал