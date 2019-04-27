Випуск новин за 17:00: Ціна великоднього кошика. Знесення незаконної багатоповерхівки
У випуску новин за 27 квітня станом на 17:00 – християни східного обряду готуються зустрічати Великдень. Журналісти 24 каналу порахували на скільки подорожчав великодній кошик за рік. Вперше в Україні знесли незаконну багатоповерхівку. Споруду побудували у Львові, але вона майже одразу дала тріщину, тож, жити в ній не можна.
Також у випуску:
Путін хоче видавати російські паспорти не лише жителям окупованого Донбасу, але й усім українцям.
У Харкові 17-річний юнак загинув від удару струму на даху потяга, його товариш перебуває в лікарні з сильними опіками.
Для вірян ПЦУ з Єрусалима доставлять благодатний вогонь.
Джерело: 24 канал
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