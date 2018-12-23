Выпуск новостей за 17:00: Децентрализация в Украине. Последствия трагедии в Индонезии

В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 17:00 – реформу децентрализации в Украине начали в 2014 году. За это время было создано 874 объединенных территориальных общин. Индонезию накрыло цунами, больше всего разрушений – на северном побережье острова Ява. Вода смыла более полутысячи домов, повреждены линии электропередач. Разрушена дорога к одному из крупнейших городов на побережье.

Также в выпуске: На львовской ярмарке продолжаются проверки из-за взрыва, который произошел 22 декабря. Индонезию накрыло цунами: повреждена одна из главных дорог региона, более 200 человек погибли В 78 объединенных территориальных общинах в Украине проходят выборы.