Випуск новин за 17:00: Децентралізація в Україні. Наслідки трагедії в Індонезії

У випуску новин за 23 грудня станом на 17:00 – реформу децентралізації в Україні розпочали у 2014 році. За цей час було створено 874 об'єднаних територіальних громад. Індонезію накрило цунамі, найбільше руйнувань – на північному узбережжі острова Ява. Велика вода змела понад півтисячі будинків, пошкоджені лінії електропередач. Зруйновано дорогу до одного з найбільших міст на узбережжі.

Також у випуску: На львівському ярмарку тривають перевірки через вибух, який стався 22 грудня. Індонезію накрило цунамі: пошкоджена одна з головних доріг регіону, понад 200 людей загинули У 78 об'єднаних територіальних громадах в Україні відбуваються вибори.