Выпуск новостей за 17:00: День работника ЖКХ. Антироссийские санкции США
В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 17:00 – сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, без ежедневного труда которых в стране наступил бы коллапс. Речь идет о работниках жилищно-коммунальной сферы, которых только в Киеве более 20 тысяч. Список российских предприятий под санкциями США пополнили еще две компании. Соответствующее постановление обнародовали в администрации Трампа.
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