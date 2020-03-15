Выпуск новостей за 17:00: День работника ЖКХ. Антироссийские санкции США

В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 17:00 – сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, без ежедневного труда которых в стране наступил бы коллапс. Речь идет о работниках жилищно-коммунальной сферы, которых только в Киеве более 20 тысяч. Список российских предприятий под санкциями США пополнили еще две компании. Соответствующее постановление обнародовали в администрации Трампа.

Также в выпуске: В Азовском море второй день продолжаются поиски пропавших рыбаков, которые накануне вышли в море на деревянной лодке, но в указанное время на берег не вернулись. Европа самоизолируется, чтобы остановить распространение коронавируса. В 179 избирательном округе на Харьковщине стартовали промежуточные выборы народного депутата.