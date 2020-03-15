Випуск новин за 17:00: День працівника ЖКГ. Антиросійські санкції США

У випуску новин за 15 березня станом на 17:00 – сьогодні своє професійне свято відзначають ті, без щоденної праці яких в країні настав би колапс. Йдеться про працівників житлово-комунальної сфери, яких лише у Києві понад 20 тисяч. Список російських підприємств під санкціями США поповнили ще дві компанії. Відповідну постанову оприлюднили в адміністрації Трампа.

Також у випуску: В Азовському морі другий день тривають пошуки зниклих рибалок, які напередодні вийшли в море на дерев'яному човні, але у зазначений час на берег не повернулись. Європа самоізолюється, аби зупинити поширення коронавірусу. У 179 виборчому окрузі на Харківщині стартували проміжні вибори народного депутата.