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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Выпуск новостей за 17:00: Фальсификация гражданства. Верная транслитерация украинских городов

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 17:00 – Венгрия наказала 51 украинца, которые подделали документы для получения гражданства. Их схема действовала еще с 2014 года. Корректную транслитерацию названий украинских городов начал использовать еще один международный аэропорт Бергамо, в Милане.

      Также в выпуске:

      Под российским посольством прогремел взрыв.

      На Тернопольщине в старом пчелином улье нашли ценный архив УПА.

      На желатиновом заводе в Лисичанске прогремел взрыв, погибла одна из работниц.

      blog_ava
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      Теги: Скандал авиация Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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