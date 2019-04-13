Выпуск новостей за 17:00: Фальсификация гражданства. Верная транслитерация украинских городов
В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 17:00 – Венгрия наказала 51 украинца, которые подделали документы для получения гражданства. Их схема действовала еще с 2014 года. Корректную транслитерацию названий украинских городов начал использовать еще один международный аэропорт Бергамо, в Милане.
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Источник: 24 канал
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