Выпуск новостей за 17:00: Фальсификация гражданства. Верная транслитерация украинских городов

В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 17:00 – Венгрия наказала 51 украинца, которые подделали документы для получения гражданства. Их схема действовала еще с 2014 года. Корректную транслитерацию названий украинских городов начал использовать еще один международный аэропорт Бергамо, в Милане.

Также в выпуске: Под российским посольством прогремел взрыв. На Тернопольщине в старом пчелином улье нашли ценный архив УПА. На желатиновом заводе в Лисичанске прогремел взрыв, погибла одна из работниц.

Источник: 24 канал