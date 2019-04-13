Випуск новин за 17:00: Фальсифікація громадянства. Правильна транслітерація українських міст
У випуску новин за 13 квітня станом на 17:00 – Угорщина покарала 51 українці, які підробили документи для отримання громадянства. Їх схема діяла ще з 2014 року. Коректну транслітерацію назв українських міст почав використовувати ще один міжнародний аеропорт Бергамо, що у Мілані.
Також у випуску:
Під російським посольством прогримів вибух.
На Тернопільщині у старому бджолиному вулику знайшли цінний архів УПА.
На желатиновому заводі у Лисичанську прогримів вибух, загинула одна із працівниць.
Джерело: 24 канал
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