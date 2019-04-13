Випуск новин за 17:00: Фальсифікація громадянства. Правильна транслітерація українських міст

У випуску новин за 13 квітня станом на 17:00 – Угорщина покарала 51 українці, які підробили документи для отримання громадянства. Їх схема діяла ще з 2014 року. Коректну транслітерацію назв українських міст почав використовувати ще один міжнародний аеропорт Бергамо, що у Мілані.

Також у випуску: Під російським посольством прогримів вибух. На Тернопільщині у старому бджолиному вулику знайшли цінний архів УПА. На желатиновому заводі у Лисичанську прогримів вибух, загинула одна із працівниць.

Джерело: 24 канал