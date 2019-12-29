Выпуск новостей за 17:00: Финальные газовые переговоры. Массовые протесты в Беларуси

В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 17:00 – в Вене продолжаются газовые переговоры относительно транзитного контракта Украины и России. Уже сегодня украинская сторона рассчитывает выйти на финишную прямую. В Минске состоялась пятая акция протеста против союза с Россией. На Октябрьской площади в столице Беларуси собрались более сотни людей, которые создали живую цепь.

Также в выпуске: Масштабный обмен пленными между Украиной и Россией завершился. 76 человек вернулись в Украину. В американском городе Лафайет упал самолет. В результате аварии погибли пять пассажиров. Вследствие снежной лавины в Альпах погибли три человека.