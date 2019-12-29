Выпуск новостей за 17:00: Финальные газовые переговоры. Массовые протесты в Беларуси
В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 17:00 – в Вене продолжаются газовые переговоры относительно транзитного контракта Украины и России. Уже сегодня украинская сторона рассчитывает выйти на финишную прямую. В Минске состоялась пятая акция протеста против союза с Россией. На Октябрьской площади в столице Беларуси собрались более сотни людей, которые создали живую цепь.
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