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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Выпуск новостей за 17:00: Финальные газовые переговоры. Массовые протесты в Беларуси

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 17:00 – в Вене продолжаются газовые переговоры относительно транзитного контракта Украины и России. Уже сегодня украинская сторона рассчитывает выйти на финишную прямую. В Минске состоялась пятая акция протеста против союза с Россией. На Октябрьской площади в столице Беларуси собрались более сотни людей, которые создали живую цепь.

      Также в выпуске:

      Масштабный обмен пленными между Украиной и Россией завершился. 76 человек вернулись в Украину.

      В американском городе Лафайет упал самолет. В результате аварии погибли пять пассажиров.

      Вследствие снежной лавины в Альпах погибли три человека.

      Арсенал – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ
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      Теги: Украина – Россия Новости Беларуси Протесты Минск Газовый контракт Выпуск новостей
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