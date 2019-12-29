Випуск новин за 17:00: Фінальні газові перемовини. Масові протести в Білорусі

У випуску новин за 29 грудня станом на 17:00 – у Відні тривають газові перемовини щодо транзитного контракту України й Росії. Вже сьогодні українська сторона розраховує вийти на фінішну пряму. У Мінську відбулася п'ята акція протесту проти союзу з Росією. На Жовтневій площі у столиці Білорусі зібралася понад сотня людей, які створили живий ланцюг.

Також у випуску: Масштабний обмін полоненими між Україною та Росією завершився. 76 людей повернулися до України. В американському місті Лафаєт впав літак. Внаслідок аварії загинуло п'ятеро пасажирів. Внаслідок снігової лавини в Альпах загинуло троє людей.