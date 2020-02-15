18:39
15 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Месть Путину от Лукашенко. Московский квартирный вопрос Елизаветы II
      Вєсті Кремля
      22:01, 14 февраля
      Вести.UA: "Незабываемый" отдых Зеленского в Омане. Секс-ревизор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:26, 14 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Выпуск новостей за 17:00: ФСБ задержала украинское судно. Съезд партии "Слуга народа"

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 17:00 – Российские силовики задержали корабль с украинскими рыбаками в Азовском море. По утверждению оккупантов, мужчины были без паспортов и разрешений на рыбалку, поэтому их и доставили в порт города Керчь. 15 февраля 2020 года состоялся третий съезд партии "Слуга народа". Члены политсилы утвердили новый состав руководства и изменили идеологию.

      Также в выпуске:

      В Европе зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса.

      Владимир Зеленский представил свое видение урегулирования конфликта на Донбассе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

      Министерство юстиции хочет ликвидировать 48 политических партий.

      В Карпатах прогнозируют сход лавин.

      Чемпионат мира по биатлону: расписание гонок
      сегодня
      2335
      Теги: Слуга народа Украина – Россия Аннексия Крыма ФСБ Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:00 Відповідь ветерана Шарію: як АТОвець започаткував власний бізнес
      Леонід Остальцев 86
      сегодня , 18:00 Брошенный Богдан, миньоны Януковича и первые обещания Ермака – итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько 48
      сегодня , 17:20 Выборы в США: сможет ли демократ Пит Буттиджедж стать лидером
      Світлана Попова 87
      сегодня , 17:00 Хорошковский завладел участками леса на Каневщине: суд вернул их государству
      Ірина Шиба 108
      сегодня , 16:00 Как ЕС поддерживает музыкальный сектор: вдохновляющие проекты и возможности для украинцев
      Альона Дмуховська 49
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук