Выпуск новостей за 17:00: ФСБ задержала украинское судно. Съезд партии "Слуга народа"

В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 17:00 – Российские силовики задержали корабль с украинскими рыбаками в Азовском море. По утверждению оккупантов, мужчины были без паспортов и разрешений на рыбалку, поэтому их и доставили в порт города Керчь. 15 февраля 2020 года состоялся третий съезд партии "Слуга народа". Члены политсилы утвердили новый состав руководства и изменили идеологию.

Также в выпуске: В Европе зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса. Владимир Зеленский представил свое видение урегулирования конфликта на Донбассе во время Мюнхенской конференции по безопасности. Министерство юстиции хочет ликвидировать 48 политических партий. В Карпатах прогнозируют сход лавин.