Випуск новин за 17:00: ФСБ затримала українське судно. З'їзд партії "Слуга народу"

У випуску новин за 15 лютого станом на 17:00 – Російські силовики затримала корабель з українськими рибалками в Азовському морі. За твердженням окупантів, чоловіки були без паспортів та дозволів на риболовлю, тому їх і доставили в порт міста Керч. 15 лютого 2020 року відбувся третій з'їзд партії "Слуга народу". Члени політичної сили затвердили новий склад керівництва та змінили свою ідеологію.

Також у випуску: В Європі зафіксували першу смерть від китайського коронавірусу. Володимир Зеленський представив своє бачення врегулювання конфлікту на Донбасі під час Мюнхенської безпекової конференції. Міністерство юстиції хоче ліквідувати 48 політичних партій. У Карпатах прогнозують сходження лавин.