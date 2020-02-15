Випуск новин за 17:00: ФСБ затримала українське судно. З'їзд партії "Слуга народу"
У випуску новин за 15 лютого станом на 17:00 – Російські силовики затримала корабель з українськими рибалками в Азовському морі. За твердженням окупантів, чоловіки були без паспортів та дозволів на риболовлю, тому їх і доставили в порт міста Керч. 15 лютого 2020 року відбувся третій з'їзд партії "Слуга народу". Члени політичної сили затвердили новий склад керівництва та змінили свою ідеологію.
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