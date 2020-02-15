17:31
15 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Помста Путіну від Лукашенка. Московське квартирне питання Єлизавети ІІ
      Вєсті Кремля
      21:57, 14 лютого
      Вєсті.UA: "Незабутній" відпочинок Зеленського в Омані. Секс-ревізор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, 14 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020

      Випуск новин за 17:00: ФСБ затримала українське судно. З'їзд партії "Слуга народу"

      Випуск новин

      У випуску новин за 15 лютого станом на 17:00 – Російські силовики затримала корабель з українськими рибалками в Азовському морі. За твердженням окупантів, чоловіки були без паспортів та дозволів на риболовлю, тому їх і доставили в порт міста Керч. 15 лютого 2020 року відбувся третій з'їзд партії "Слуга народу". Члени політичної сили затвердили новий склад керівництва та змінили свою ідеологію.

      Також у випуску:

      В Європі зафіксували першу смерть від китайського коронавірусу.

      Володимир Зеленський представив своє бачення врегулювання конфлікту на Донбасі під час Мюнхенської безпекової конференції.

      Міністерство юстиції хоче ліквідувати 48 політичних партій.

      У Карпатах прогнозують сходження лавин.

       

       

      Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
      сьогодні
      7761
      Теги: Слуга народу Україна – Росія Анексія Криму ФСБ Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:20 Вибори у США: чи зможе демократ Піт Буттіджедж стати лідером
      Світлана Попова 103
      сьогодні , 17:00 Хорошковський заволодів ділянками лісу на Канівщині: суд повернув їх державі
      Ірина Шиба 151
      сьогодні , 16:00 Як ЄС підтримує музичний сектор: надихаючі проєкти та можливості для українських митців
      Альона Дмуховська 50
      сьогодні , 12:00 Карти, гроші та АКа: правила перебування в київському "Динамо"
      913
      сьогодні , 08:40 Чому формула Штайнмаєра – це більше ніж державна зрада
      Юрій Шуліпа 1301
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук