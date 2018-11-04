Выпуск новостей за 17:00: Гаджеты Apple. Реформы в Украине

В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 17:00 – компания Apple представила новые гаджеты, однако цены, как всегда, кусаются, особенно в Украине. В Украине проводят реформы, но эксперты отмечают, что их лучшее развитие было после Евромайдана.

Также в выпуске: Умерла общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили серной кислотой. В городах люди собираются на акции #ХтозамовивГандзюк.