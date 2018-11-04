Випуск новин за 17:00: Гаджети Apple. Реформи в Україні

У випуску новин за 4 листопада станом на 17:00 – компанія Apple презентувала нові гаджети, однак ціни, як завжди, кусаються, особливо в Україні. В Україні проводять реформи, але експерти зазначають, що їх найкращий розвиток був після Євромайдану.

Також у випуску: Померла громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою. В містах люди збираються на акції #ХтозамовивГандзюк.