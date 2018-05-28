Выпуск новостей за 17:00: Геройский поступок нелегала. Студенческое самоуправление
В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 17:00 – в Париже молодой человек, как человек-паук, взобрался на 4-й этаж, чтобы спасти ребенка от падения. Студенты реформируют образование изнутри в своих же учебных заведениях: борются за свои права, влияют на решение ректората и подают в суд на свои ВУЗы.
Также в выпуске:
От обстрела оккупантов на Донбассе погибла 15-летняя девушка.
В Одесской области поезд протаранил микроавтобус, погибла женщина.
Фейгин: приговор Сущенко суд объявит 4 июня.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии