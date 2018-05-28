Выпуск новостей за 17:00: Геройский поступок нелегала. Студенческое самоуправление

В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 17:00 – в Париже молодой человек, как человек-паук, взобрался на 4-й этаж, чтобы спасти ребенка от падения. Студенты реформируют образование изнутри в своих же учебных заведениях: борются за свои права, влияют на решение ректората и подают в суд на свои ВУЗы.

Также в выпуске: От обстрела оккупантов на Донбассе погибла 15-летняя девушка. В Одесской области поезд протаранил микроавтобус, погибла женщина. Фейгин: приговор Сущенко суд объявит 4 июня.