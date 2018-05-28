Випуск новин за 17:00: Геройський вчинок нелегала. Студентське самоврядування

У випуску новин за 28 травня станом на 17:00 – у Парижі хлопець, наче людина-павук, видерся на 4-й поверх, аби врятувати дитину від падіння. Студенти реформують освіту зсередини у своїх же закладах освіти: борються за свої права, впливають на рішення ректорату та подають в суд на свої ВИШі.

Також у випуску: Від обстрілу окупантів на Донбасі загинула 15-річна дівчина. На Одещині поїзд протаранив мікроавтобус, загинула жінка. Фейгін: вирок Сущенку суд оголосить 4 червня.