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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Випуск новин за 17:00: Геройський вчинок нелегала. Студентське самоврядування

Випуск новин 48 Читать новость на русском

У випуску новин за 28 травня станом на 17:00 – у Парижі хлопець, наче людина-павук, видерся на 4-й поверх, аби врятувати дитину від падіння. Студенти реформують освіту зсередини у своїх же закладах освіти: борються за свої права, впливають на рішення ректорату та подають в суд на свої ВИШі.

Також у випуску:

Від обстрілу окупантів на Донбасі загинула 15-річна дівчина.

На Одещині поїзд протаранив мікроавтобус, загинула жінка.

Фейгін: вирок Сущенку суд оголосить 4 червня.

 

Теги: Випуск новин Новини Франції студенти
Джерело: 24 Канал
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