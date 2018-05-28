Випуск новин за 17:00: Геройський вчинок нелегала. Студентське самоврядування
У випуску новин за 28 травня станом на 17:00 – у Парижі хлопець, наче людина-павук, видерся на 4-й поверх, аби врятувати дитину від падіння. Студенти реформують освіту зсередини у своїх же закладах освіти: борються за свої права, впливають на рішення ректорату та подають в суд на свої ВИШі.
Також у випуску:
Від обстрілу окупантів на Донбасі загинула 15-річна дівчина.
На Одещині поїзд протаранив мікроавтобус, загинула жінка.
Фейгін: вирок Сущенку суд оголосить 4 червня.
Джерело: 24 Канал
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